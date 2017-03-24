Светличная заявляет о нормализации обстановки в Балаклее: люди начали возвращаться домой

24.03.2017 16:25

Ситуация в Балаклее постепенно нормализуется, там где позволяет обстановка, люди начинают возвращаться домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, передает УНН.

"Ситуация в Балаклее постепенно нормализуется. Количество взрывов на арсенале удалось минимизировать. Началась работа по разминированию, работает шесть групп. Также работают около тысячи военных, полтысячи спасателей, более двухсот единиц специальной техники. Там, где позволяет обстановка, люди начинают возвращаться домой. Прогнозируем, что к концу дня ситуация еще улучшится. Работаем над этим", - сообщила она.

Напомним, военные приступили к ликвидации последствий взрывов в Балаклее.

Как сообщалось ранее, в результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Источник: http://from-ua.com