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Координатор ИС: скорее всего в Балаклее произошла диверсия

24.03.2017 15:58
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Координатор ИС: скорее всего в Балаклее произошла диверсия

Еще раз относительно Балаклеи

Должен откорректировать свои вчерашние комментарии: изучив информацию, которая есть на данный момент у группы ИС, склоняюсь к мнению, что место имело все же диверсия. Правда, согласно той же информации, речь может идти о наземной ДРГ противника, осуществившей т.н. закладки.

Если эта версия подтвердится, возникает вопрос о надежности охраны подобных объектов. Достаточно давно СБУ и правоохранители «вычистили» Харьков (как и Одессу) от основных действовавших там ДРГ. Но обезвреживание одной ДРГ сегодня, конечно же, вовсе не означает, что завтра не появится новая. И это касается далеко не лишь прифронтовых регионов и областей, граничащих с РФ.

Дмитрий Тымчук, координатор ИС



Теги: Донбасс, Балаклея, пожар, взрыв, диверсия
 
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