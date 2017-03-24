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В грядущие выходные в Украине резко испортится погода

24.03.2017 09:48
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В грядущие выходные в Украине резко испортится погода

В грядущие выходные 25-26 марта 2017 в Украину придет похолодание. Температура опустится до +12+14.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Особая информация – на выходных в Украине сильно похолодает и в воскресенье даже есть вероятность мокрого снега", - сообщила Диденко.

В пятницу 24-го марта, в Украине погода существенно не изменится.

"На западе и севере, а также местами в центральных областях, будут ходить тучи и дожди, от небольших до умеренных... Запад будет наименее стабильным, потому что на Закарпатье - в Ужгороде, Мукачево - может быть до +18+20 градусов, а в Ривне, Луцке едва-едва +9+11. Ну, и дождики. Северная часть немного поднимет планку температурную, но здесь также не все стабильно, Житомир, Киев до +12+14. Сумы, Чернигов +9+12. Юг, восток побудут в солнышке, и оно поможет нежной хрупкой весенней температуре подняться до +13+18 градусов", - заявила она.

По словам Диденко, в Киеве пятница будет теплее, чем в четверг, вероятно днем до +12+14 градусов, но дождливо.



Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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