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Архив - Украина

Когда украинцам ожидать настоящую весну

26.03.2017 18:04
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Когда украинцам ожидать настоящую весну

В Украине уже со вторника ожидается ощутимое потепление. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В понедельник, 27 марта, на западе, в центре и на юге страны будет до +11, на востоке всего лишь до +8 и дожди.

Во вторник, 28 марта, температура в западных регионах поднимется до 14-16 градусов тепла. Такой же будет температура на юге. На востоке потеплеет до +9. Осадков в этот день не предвидится.

В среду, 29 марта, на западе и в центре потеплеет до +17, на востоке будет до + 9, а на юге до +16. Погода будет солнечной.


Фото: megaogorod.com

Теги: Украина, Донбасс, погода, синод, весна
 
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