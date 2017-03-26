Когда украинцам ожидать настоящую весну

26.03.2017 18:04

В Украине уже со вторника ожидается ощутимое потепление. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В понедельник, 27 марта, на западе, в центре и на юге страны будет до +11, на востоке всего лишь до +8 и дожди.

Во вторник, 28 марта, температура в западных регионах поднимется до 14-16 градусов тепла. Такой же будет температура на юге. На востоке потеплеет до +9. Осадков в этот день не предвидится.

В среду, 29 марта, на западе и в центре потеплеет до +17, на востоке будет до + 9, а на юге до +16. Погода будет солнечной.