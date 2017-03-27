Расследование СМИ: Максакова может быть внучкой Сталина

27.03.2017 12:13

Еще несколько месяцев назад в России обожали Марию Максакову, супругу убитого Дениса Вороненкова, однако после того, как оперная певица переехала в Украину, отношение россиян к ней резко изменилось.



Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, биография Максаковой очень насыщенная, а версий ее рождения выдвигается немало. Некоторые эксперты считают, что она может быть внучкой Иосифа Сталина. Бабушка Максаковой, Мария Петровна, также была оперной дивой, выходила замуж за влиятельных людей в СССР, а также слыла любимицей вождя. Он всегда ходил на ее концерты с букетами цветов, а после выступления шел в гримерку. У Марии Петровны родилась дочь Людмила, ставшая известной актрисой, но до сих пор остается тайной, кто ее отец. На тему родословной Максаковой теперь много дискутируют на российских каналах.



До брака с Вороненковым младшая Максакова была замужем дважды, родила двоих детей, а в 37 лет вышла замуж за депутата Госдумы. У пары остался 11-месячный сын, и сегодня, 27 марта, если бы Вороненков был жив, они бы отпраздновали годовщину свадьбы.