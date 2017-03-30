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В НБУ отреагировали на обыски НАБУ
В Национальном банке Украины (НБУ) подтвердили, что подтверждает, что согласно решению Соломенского районного суда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в Нацбанке.
"В соответствии с законодательством и в рамках следственных действий Национальным банком предоставляется правоохранителям информация и необходимые для работы документы и материалы, что обеспечит выполнение ими их функций в полном объеме", - отметили в НБУ.
В Нацбанке добавили, что ожидают от НАБУ полного и объективного расследования.
НБУ напоминает, что за 12 месяцев 2016 года 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации.
"Активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины. В январе и феврале 2017 предоставлял доступ правоохранителям 28 раз: 11 раз в январе и 17 феврале", – отмечают в НБУ.
Напомним, вчера детективы НАБУ совместно с Нацполицией проводили выемку документов в Национальном банке. По информации НАБУ, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением.
Речь идет о периоде 2015-2016 годов. "Пока нному из участников о подозрении не сообщается. Расследование продолжается.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, НБУ, обыск, НАБУ
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