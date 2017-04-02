Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«На зарплату тысячу долларов в месяц не просто найти желающих год зимовать в Антарктиде»

02.04.2017 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«На зарплату тысячу долларов в месяц не просто найти желающих год зимовать в Антарктиде»

Отец четырех детей геофизик Виктор Лукьященко был начальником украинской зимовки в Антарктиде 2015−2016 годов, и вот теперь вновь возглавил экспедицию на станцию «Академик Вернадский».

Она отправилась туда первого апреля. В ее составе 12 полярников. На рейсовых самолетах с пересадкой в Германии они доберутся до Аргентины. Там их ждет корабль ледокольного класса. На него погрузят годичный запас топлива, продуктов, другие припасы, и отправятся через славившийся сильнейшими штормами пролив Дрейка к берегам Антарктиды на остров Галиндез, на котором находится наша научная станция «Академик Вернадский». Им предстоит сменить команду полярников, отзимовавших сезон 2016−2017 годов.

— Нынешняя экспедиция является двадцать второй по счету, — говорит сотрудник Национального научного антарктического центра Украины Владимир Бочкарев. — Во время ее подготовки возникли проблемы, поставившие проведение зимовки на грань срыва. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что, к счастью, их удалось решить.

Подобрать команду ученых и техников из 12 человек было не просто: жесткие требования по здоровью, а желающих зимовать в Антарктиде за зарплату около тысячи долларов в месяц оказалось не очень-то много — было всего лишь 40 претендентов. Многие говорят, что эту тысячу могут заработать и в Украине. Так что, в полярники в нашей стране идут романтики, для которых меркантильные интересы на втором плане.

Возвращение в Украину экспедиции, отзимовавшей в Антарктиде сезон 2016−2017 годов, ожидается 25 апреля.

Источник fakty.ua



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, экспедиция, Антарктида
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх