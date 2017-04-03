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Ляшко пригрозив блокувати трибуну через зміни в оплаті за газ
«Радикальна партія» та її керівник народний депутат Олег Ляшко попередили Верховну Раду про те, що у тому випадку, якщо абонентську плату на газ для споживачів не буде скасовано,вони блокуватимуть парламентську трибуну. Про це він заявив сьогодні, 3-го квітня, під час засідання погоджувальної ради, передає replyua.net.
«У тому випадку, якщо наші вимоги не будуть виконанні, і керівник Національної комісії з питань врегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк не прийде на засідання Верховної Ради та не буде звітувати перед громадянами України, то завтра «Радикальна партія» буде блокувати трибуну та продовжувати вимагати скасування абонентської плати за газ. Завтра наша фракція буде блокувати трибуну», - наголосив Ляшко.
В той самий час він закликав представників фракції «Батьківщина» та «Самопоміч» підтримати ініціативу його фракції та приєднатися до блокування трибуни Верховної Ради, вимагаючи відставки «рошенівського» Вовка з НКРЄКП. В той самий час представники фракції «Блок Петра Порошенка» підтримали таке рішення Комісії. Зокрема, нардеп Ірина Луценко переконана, що для основної версти населення такі зміни призведуть до зменшення ціни на газ.
Теги: политика, Донбасс, газ, повышение
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