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В Одессу зашли военные корабли ВМС Турецкой Республики.

03.04.2017 16:50
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В Одессу зашли военные корабли ВМС Турецкой Республики.

Сегодня, 3 апреля, в порт Одессы с дружественным визитом прибыли корабли ВМС Турецкой Республики - фрегат TCG "GAZIANTEP" и корвет TCG "HEYBELIADA". Корабли ошвартованы у одного из причалов морского вокзала Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

«Согласно программе визита, 3 и 4 апреля с 14 до 16 часов одесситы и гости города смогут посетить корабли с экскурсиями. Сегодня же командование отряда и командиры кораблей провели протокольные визиты командования ВМС ВС Украины и Одесской областной государственной администрации», - говорится в сообщении.

Программа пребывания кораблей в Одессе также предусматривает культурную программу для членов экипажей турецких кораблей, в частности, экскурсию по городу.



Теги: Донбасс, Одесса, Турция, ВМС, корабль
 
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