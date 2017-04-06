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Посол США рассказала, почему встречу Порошенко и Трампа постоянно переносят
Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом должна быть подготовлена как можно лучше.
Об этом журналистам в кулуарах 10-го юбилейного Киевского форума по безопасности заявила посол США в Украине Мари Йованович.
На вопрос "Сегодня", когда может состоятся первая встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом, посол США в Украине ответила: "Я думаю, что дискуссия о сроках встречи еще продолжается".
На уточняющий вопрос журналистов о том, почему дата встречи постоянно переносится, Мари Йованович ответила, что недавно прошло только 100 дней работы новой американской Администрации.
"Я знаю, что здесь в Украине есть интерес ко встрече на высоком уровне. Я бы также добавила, что и другие страны заинтересованы в таких встречах. Вопрос в графиках и т.д. Мы уже хотим, чтобы эта встреча была подготовлена как можно лучше. Это важный вопрос для нас, как и для украинского правительства", – подытожила посол США в Украине.
Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко должна состояться раньше запланированной на июль встречи Путина с президентом США.
В интервью "Сегодня" Елисеев пояснял, что перенос поездки президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом связан исключительно с внутренними проблемами в Белом доме.
В феврале Порошенко и Трамп более часа говорили по телефону.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, встреча, Порошенко
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