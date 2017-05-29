- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Потемкинские шарики для Порошенко21:48
- Концерту не буде: скандальний співак скасував свій виступ в Україні21:10
- Розенко: компенсацию за неиспользованные субсидии могут получить более миллиона украинцев21:04
- Гидрометцентр: на Украину надвигается мощный циклон с грозовыми ливнями20:45
- Момент вибуху труби в Голосієво потрапив на камери (відео)20:40
- Эксперт объяснил, что требует МВФ в обмен на транш20:32
- Скільки переселенців встали на облік20:21
- В Харьковской области спецслужбы заблокировали продажу ПО для просмотра запрещенных российских телеканалов. ВИДЕО. 20:10
- Новая тактика боевиков: к большому наступлению все готово19:58
Бальбек: В Украине готовят боевиков для отправки в Сирию
В Херсонской области работают центры по подготовке боевиков для последующей их отправки в Сирию, заявил заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Ранее глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от президентского "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что передала коллегам по альянсу "аналитический доклад" о "связях" России с террористическими группировками, включая "Исламское государство" (запрещено в РФ), передает РИА Новости.
"Украинские элиты решили сделать информационную рокировку, обвиняя Россию в связях с ИГИЛ. Таким образом, они пытаются дать ложный посыл мировому сообществу, чтобы какие-нибудь комиссии не обнаружили вербовочные центры ИГИЛ на территории, подконтрольной Киеву — в частности, в Херсонской области. У нас есть подтверждающая оперативная информация, а не выдуманные в горячечном антироссийском бреду "факты и доказательства", — сказал Бальбек.
По его словам, на базах подготовки идет обучение боевиков основам военного дела для последующей их заброски в Сирию. Туда стягиваются радикалы со всего мира, в том числе члены турецкой экстремистской организации "Серые волки" и игиловцы.
"Без поддержки киевских элит, пусть даже негласной, ни один лагерь на территории Херсонской области не смог бы существовать", — подчеркнул депутат.
Россия, проводящая операцию по борьбе с ИГ в Сирии, неоднократно заявляла о необходимости общей борьбы с международным терроризмом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВКС РФ в 2017 году совершили 1,8 тысячи боевых вылетов в Сирии, уничтожены более 3 тысячи боевиков, при этом ликвидировано 40 тренировочных лагерей, 475 пунктов управления, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Сирия, боевики
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Лукашенко: "Мы будем делать всё, чтобы Украина жила спокойно"
- Ложь и преступления России становятся всё более явными
- Российский политолог: "Раз на Донбассе продолжают истреблять людей, а миллионы дончан лишь выживают - так надо Кремлю"
- Рабинович: Проект "Новороссия" Кремль закрыл окончательно, Путину и Ко светит "Бетонная Стена"
- Российский летчик, утопивший самолет, получил украинскую награду
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Скільки переселенців встали на облік20:21
- Мариуполь возглавил список заминированных городов Донбасса18:50
- СОЗДАНИЕ СВЯТОГОРСКОЙ ГРОМАДЫ ПОД УГРОЗОЙ18:10
- Дружину відомого сепаратиста депортують до України18:05
- ОБСЕ ПЕРЕСТАНЕТ ЛЕТАТЬ НАД ДОНБАССОМ17:35
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДНИХ14:50
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат14:00
- Между Песками и Лозовым оккупанты оборудуют новые позиции для артиллерии, - ИС13:10
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО06:36
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Макрон в обличчя Путіну висловився про його маріонеток22:30
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- «ДОРОГУ ЖИЗНИ» НАЧАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬ НА ДОНБАССЕ21:55
- Потемкинские шарики для Порошенко21:48
- Эмма Уотсон решила сама сделать предложение бойфренду21:35
- Джулия Робертс оказалась в смертельной опасности. ВИДЕО21:20
- Концерту не буде: скандальний співак скасував свій виступ в Україні21:10
- 7 «несчастливых» растений, которые нельзя держать дома22:43
- Коли потрібно негайно до лікаря?22:20
- Знаки Зодиака, которые никогда не возвращаются22:05
- ТОП 3 маски з полуниці для обличчя09:48
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить09:15
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака08:53
- Диетологи: салат из огурцов и помидоров вреден для здоровья!07:55
- Поселок Варница или курьезы приднестровского сепаратизма09:30
- Психолог посоветовал, как снизить стресс в повседневной жизни 07:30
- Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца21:30
- По оккупированному Донецку разъезжают грузовики с бурятами: соцсети указали на любопытную деталь
- Захарченко заявил, что его могут убить: на концерте Кобзона в Донецке главарь "ДНР" сделал откровенное признание
- Пенсионеры-переселенцы остаются привязанными к месту регистрации как ВПЛ, – юрист
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Оккупация углубляется: названа самая большая ошибка Украины по Донбассу
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат
- В Седово боевики распугали курортников и оставили жителей без заработка
- Главарь "ДНР" проговорился о плане по захвату новых территорий Украины
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- Количество учащихся в школах «ДНР» "зашкаливает"