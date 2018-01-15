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Эксперт: Россия хочет привязать Украину к Сирии и помешать поставкам оружия
В интервью сайту «24» военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что сейчас нет никаких доказательств российского Генерального штаба о причастности Украины к нападению на их военную базу в Сирии, передает replyua.net. Таким образом, считает эксперт, Москва намерена доказать западу якобы неспособность Украины контролировать и выполнять взятые на себя обязательства по нераспространению оружия.
«Кремль хочет привязать Украину к конфликту в Сирии, обвинить в поддержке ИГИЛ. И показать таким образом Западу, что мы будто неконтролируемые и нет гарантий того, что летальное вооружение из США предприимчивые украинские генералы не продадут на Ближний Восток», – говорит эксперт. Он также добавил, что Россия уже не один раз пыталась навязать эту версию. Но США вряд ли обратят особое внимание на эти заявления Москвы. Это так называемый белый шум.
«Москва уже пыталась обвинить Киев в поставках ракетных двигателей КНДР, но это ни к чему не привело. Не было расследования, одна лишь информационная волна для создания негативного имиджа Украины. Официальные структуры Запада тоже никак не прореагировали на это», – отметил Дмитрий Снегирев.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оружие, Сирия
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