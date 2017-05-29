Парубий: Россию может остановить только НАТО

29.05.2017 13:50

Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, заявил о том, что ни одна организация в мире, за исключением Североатлантического альянса, не сможет остановить Россию.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление от Парубия прозвучало на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси. «За все время агрессии России против Украины, Украина сделала для себя один вывод – путинскую Россию можно остановить только совместными скоординированными действиями. Россия остановится только там, где ее остановят», заявил председатель ВР. По его словам, кроме НАТО, Россию остановить уже никто не сможет, и альтернативы расширенному Североатлантическому альянсу пока не существует.



Парубий подчеркнул, что Москва каждый день бросает вызов глобальной безопасности во всем мире, и недавно Черногория выступила с официальным заявлением о попытках РФ препятствовать вступлению этой страны в НАТО. Также Парубий напомнил о вмешательстве России в выборы в Германии, Франции и Соединенных Штатах, о кибератаках и распространении пропагандистской дезинформации.