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Парубий: Россию может остановить только НАТО
Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, заявил о том, что ни одна организация в мире, за исключением Североатлантического альянса, не сможет остановить Россию.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление от Парубия прозвучало на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси. «За все время агрессии России против Украины, Украина сделала для себя один вывод – путинскую Россию можно остановить только совместными скоординированными действиями. Россия остановится только там, где ее остановят», заявил председатель ВР. По его словам, кроме НАТО, Россию остановить уже никто не сможет, и альтернативы расширенному Североатлантическому альянсу пока не существует.
Парубий подчеркнул, что Москва каждый день бросает вызов глобальной безопасности во всем мире, и недавно Черногория выступила с официальным заявлением о попытках РФ препятствовать вступлению этой страны в НАТО. Также Парубий напомнил о вмешательстве России в выборы в Германии, Франции и Соединенных Штатах, о кибератаках и распространении пропагандистской дезинформации.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО
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