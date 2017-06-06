- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ17:11
- "Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины16:50
- Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад16:30
- Украинская медицина будет частично платной15:50
- Где украинцы работают за границей15:30
- В Кривом Роге супруги сожгли в тазу свою приемную дочь, а затем останки утопили15:07
- Сезонная работа в Украине: преимущества и недостатки14:45
Сезонная работа в Украине: преимущества и недостатки
Среди недостатков сезонной работы украинцы указывают ненормированный рабочий график и небольшой уровень заработка. Рынок труда, как и любой другой рынок, действует по определенным правилам и имеет свои сезонные колебания. Какие преимущества и недостатки есть у такой работы и как к сезонной работе относятся украинцы, узнавали специалисты Международного кадрового портала hh.ua.
Так, в начале весны и в преддверии летнего сезона более активными становятся игроки рынка труда в сфере гостеприимства (отели, рестораны, туристические базы) и аграрного сектора. У работодателей появляется необходимость закрытия сезонных вакансий для выполнения ряда временных задач, а у соискателей, соответственно, есть возможность поработать на сезонных работах.
В украинском обществе бытует мнение, что работа должна быть постоянной и с фиксированным графиком. Вместе с тем, уже есть тенденции организации рабочего процесса в формате фриланса, по контракту и т.д. Практикуют украинцы и сезонные работы, но отношение к этому у них неоднозначное. Одни считают, что сезонный вид занятости – это хорошая возможность получить опыт, больше заработать. Другие убеждены, что такой тип деятельности связан с ненормированным рабочим графиком и большой вероятностью попасть на непорядочного работодателя.
Однако, 15% респондентов убеждены, что работая на сезонной работе, можно с пользой провести свободное время. Каждый третий участник опроса считает сезонное трудоустройство хорошей возможностью заработать больше денег. В то же время, 39% украинцев относятся к сезонным работам, как к хорошему шансу для тех, кто не может на данный момент найти постоянного места трудоустройства.
Если говорить о преимуществах сезонного типа занятости, то значительное количество опрошенных (24%) хотели бы получить временную работу, чтобы общаться с новыми людьми и нарабатывать полезные контакты. Пятая часть респондентов утверждена, что таким образом можно получать новые знания и опыт, а также расширять свое мировоззрение. Каждый шестой считает, что на сезонной работе можно интересно и полезно провести свое свободное время, например, если ты специалист без опыта или студент.
Среди недостатков сезонной работы респонденты указывают ненормированный рабочий график и небольшой уровень заработка. 49% опрошенных считают, что сезонный вид трудоустройства не подходит для "белых воротничков", поскольку, как правило, предусматривает неквалифицированную работу.
Каждый третий украинец опасается, что большинство работодателей в сфере временной занятости являются непорядочными и могут позволить себе нечестное отношение к подчиненным. Более трети (39%) не хотели бы быть занятыми на сезонной работе из-за необходимости все свое время посвящать ей, и ненормированного графика.
Каждый пятый респондент не считает сезонную работу удачным выбором, потому что она не приносит большой прибыли. 12% "белых воротничков" вовсе не рассматривают возможность своего привлечения к сезонной работе, потому что не хотят заниматься неквалифицированным трудом.
Вместе с тем, 5% соискателей вообще не могут найти такую временную работу, которая могла бы удовлетворить их потребности.
Теги: Донбасс, зарплата, рынок труда, график, сезонные работы
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- Маленький мариуполец вызвал полицию, чтобы спасти друзей16:06
- В Павлополе боевики расстреляли школу14:25
- В Широкино у ОБСЕ украли дизельное топливо14:00
- В Луганской обл. в результате обстрелов повреждены линии газопровода13:20
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России19:26
- В Мариуполе прошел «Час смерти». ВИДЕО19:09
- На Донбассе продолжают исчезать люди. ВИДЕО18:52
- В Крыму бурят скалу под замком Ласточкино гнездо. ВИДЕО18:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- Укравтодор может выставить счет России за дороги Донбасса17:30
- ПОЛЬША ЗНАЕТ, КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ17:11
- "Газпром" договорился о финансировании газопровода в обход Украины16:50
- Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад16:30
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"