Укрзализныця развеселила пассажиров пикантными советами

07.06.2017 20:20

Издание "Укрзалізниці" "The Express. Магистраль" предлагает специальные вагоны-салоны тем, кому "надоел рутинный квартирный секс". Недавно появившееся издание "The Express. Магистраль" (приложение к корпоративной газете "Укрзалізниці" "Магистраль") в одном из последних выпусков рассказало пассажирам, как правильно заниматься сексом во время поездки. Об этом в Facebook сообщил журналист Вадим Добровольский, передает news.online.ua со ссылкой на gordonua.com.

Чтобы "гойдання поїзда" не прервало "акт кохання", у проводника можно взять ремни, которые, будучи прикрепленными к полке и потолку, помогут не допустить "душевных и телесных травм", отмечается в публикации. Кроме того, издание "Укрзалізниці" предлагает специальные вагоны-салоны тем, кому "надоел рутинный квартирный секс". Вместо обычных полок там — широкие кровати, на которых можно реализовать "самые смелые фантазии". Гойдатися чи не гойдатися. Укрзализныця за...