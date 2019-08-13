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Постель можно не собирать: В "Укрзализныце" рассказали о правах пассажиров

13.08.2019 17:19
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Постель можно не собирать: В "Укрзализныце" рассказали о правах пассажиров

Постель в поезде пассажиры после себя могут не собирать. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця", передает УНН.
"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, с начала 2019 года из поездов в Украине было украдено 6900 единиц инвентаря.



Теги: Донбасс, права, пассажиры, Укрзализниця, постель
 
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