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Генерал: Для членства Украины в НАТО нет преград
В интервью «Обозревателю» Игорь Романенко, бывший начальник Генштаба ВСУ, прокомментировал принятие сегодня в Верховной Раде закона, открывающий двери к членству Украины в НАТО, передает replyua.net.
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на военные действия на Донбассе, ситуацию в стране следует рассматривать, как «рабочую», и это вовсе не должно стать помехой для вступления Киев в НАТО.
По словам Романенко, в далеком 2008 году, когда в Бухаресте проходил саммит Североатлантического альянса, у Украины были шансы на получение Плана действий по присоединению к НАТО и в ближайшем будущем пополнить список членов Альянса. Однако тогда главным препятствием для этого стала позиция официального Парижа и Берлина. «С подачи России они говорили, что неясно, как народ Украины прореагирует на такое решение», - отметил генерал. К тому же, добавил Романенко, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович тоже был против вступления страны к НАТО.
«Я убежден, что если бы такое важное решение приняли тогда, у нас бы вряд ли произошли такие события, которые привели бы к аннексии Крыма и войне на Донбассе», - подчеркнул эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, генерал
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