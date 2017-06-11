Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция

11.06.2017 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция

Первые 30 нарядов дорожной полиции в понедельник, 12 июня, выйдут на патрулирование на 10 основных автомагистралях Украины, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"С согласия министра внутренних дел (Арсена Авакова – ред.), вчера мы подписали приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции", – сказал Князев.

По его словам, дорожная полиция начнет свою работу и полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

Князев выразил убеждение, что с понедельника "составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена".

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, полиция, ГАИ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх