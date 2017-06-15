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Європейський суд відмовився зняти санкції з пропагандиста Кисельова
Суд ЄС зобов'язав Кисельова сплатити витрати відповідно до вимог.
Суд ЄС залишив у силі санкції проти гендиректора "Россия сегодня", головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на рішення суду.
Суд прийняв рішення на засіданні 15 червня в Люксембурзі.
Повідомляється, що Суд ЄС визнав обґрунтованими обмежувальні заходи Ради ЄС щодо Кисельова.
Окрім того, суд зобов'язав Кисельова сплатити витрати відповідно до вимог.
21 березня 2014 року Європейський Союз оприлюднив прізвища 12 громадян Росії і України, проти яких оголосили санкції за дії щодо анексії Криму. До списку потрапив Дмитро Кисельов, якому заборонили в'їзд на територію ЄС. Також було заморожено всі активи осіб зі санкційного списку.
У 2015 році Дмитро Кисельов подав позов до Ради ЄС через внесення його до санкційного списку. Повідомляється, що Кисельов вимагав скасування обмежувальних заходів (введних ЄС у березні 2015 р., вересні 2015 р. та березні 2016 р).
У травні 2017-го Україна на рік продовжила санкції проти російських політиків, відомих діячів, а також терористів «ДНР/ЛНР»
Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, Европейский суд, Дмитрий Киселев, санкции
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