- В Украине выросли объемы аграрного экспорта 16:50
- БАЛЧУН АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ПОЕЗДА МАРИУПОЛЬ-ХАРЬКОВ16:10
- СБУ выявила схему отмывания средств через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда15:50
- Заместитель Петренко подал в отставку: «Я не могу согласиться с такой политикой Минюста»14:10
- Марьинку обстреляли из артиллерии.13:50
- Європейський суд відмовився зняти санкції з пропагандиста Кисельова13:30
- Братья Суркисы могут продать три облэнерго окружению Порошенко – СМИ12:50
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Держава витратить на теплі кредити та Фонд енергоефективності близько 2 млрд грн – Г.Зубко12:10
- Если на Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и РФ, - Геращенко 11:50
В Украине выросли объемы аграрного экспорта
За 4 месяца текущего года Украина экспортировала аграрной продукции на 6,03 млрд долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики. Сообщается, что рост внешних поставок произошел преимущественно за счет экспорта продуктов растительного происхождения. В частности, такой продукции было поставлено на 3 млрд долларов, что на 2,4 млрд долларов больше, чем в январе-апреле прошлого года. В том числе зерновых культур экспортировано на 2,3 млрд долларов (+ 2,1 млрд долларов к аналогичному периоду 2016 года).
На внешние рынки было поставлено живых животных и продуктов животного происхождения - на 304,4 млн долларов (154,1% к январю-апрелю 2016 года); жиров и масел - на 1,7 млрд долларов (134,6% к январю-апрелю 2016 года); готовых пищевых продуктов - на $ 0,99 млрд долларов (147,2% к январю-апрелю 2016 года).
В ведомстве отметили, что в 2016/2017 маркетинговом году Украина уже экспортировала 42,3 млн тонн зерновых культур.
Напомним, объем украинского экспорта товаров (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) за январь-апрель 2017 года в страны Европейского союза составил 5 млрд 236,5 млн долларов, что на 21,4% больше аналогичного периода в 2016 году.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, экспорт, рынки, продукция
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Імпорт вина в Україну вдвічі перевищує експорт
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- "Русский мир" во всей красе: "национализирован" Калининский рынок Донецка
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Донецкий краеведческий музей наметит план развития16:30
- В Краматорске СБУ пресекла "троллейбусную" аферу16:20
- БАЛЧУН АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ПОЕЗДА МАРИУПОЛЬ-ХАРЬКОВ16:10
- В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста14:30
- Южнодонбасская насосная станция заработала на полную мощность13:40
- В Авдеевке пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста и уехал 13:10
- Жителям нескольких населенных пунктов Донецкой области возобновят водоснабжение11:10
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала09:05
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану08:50
- Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям08:10
- В Украине выросли объемы аграрного экспорта 16:50
- Донецкий краеведческий музей наметит план развития16:30
- В Краматорске СБУ пресекла "троллейбусную" аферу16:20
- БАЛЧУН АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ПОЕЗДА МАРИУПОЛЬ-ХАРЬКОВ16:10
- СБУ выявила схему отмывания средств через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда15:50
- Итальянский дизайнер изобрел обувь-наклейки (ВИДЕО)14:40
- В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста14:30
- Заместитель Петренко подал в отставку: «Я не могу согласиться с такой политикой Минюста»14:10
- Марьинку обстреляли из артиллерии.13:50
- Южнодонбасская насосная станция заработала на полную мощность13:40
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня