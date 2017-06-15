Время платить, или Медицина будущего по-украински

15.06.2017 09:30

Как свидетельствуют данные Международной организации труда, 29% украинцев финансово не тянут «бесплатную» отечественную медицину. Украинские эксперты утверждают, что таких гораздо больше. Даст ли какие-то положительные изменения в такой ситуации переход к платной медицине? И не получится ли так, что хотели - как лучше, а вышло как всегда.

В Украине стартовала медицинская реформа. Такими словами отреагировал премьер Владимир Гройсман на принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. «Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время правительство перейдет к внедрению этой реформы», – торжественно заявил он.

В борьбе с силами зла

Примечательно, что принятию законопроекта предшествовала серьезная «артподготовка». Так возле Верховной Рады прошла акция «Час смерти». Около десятка активистов легли на асфальт и накрылись белой тканью. Суть происходящего как бы объяснял плакат с текстом: «67 украинцев умирает за один час». Но у него не получалось.

Впрочем, эта акция была всеукраинская (ее поддержали 55 городов страны, в том числе и на Донбассе), поэтому ее смысл смогли более внятно объяснить другие участники. К примеру, в Краматорске, депутат горсовета и участник «Часа смерти» Лилия Кислицина заявила, что почти 69% населения не обращается к семейному врачу, а занимается самолечением. «Кроме того, 80% больных не получили бесплатные лекарства», – сказала она.

Выход из сложившейся ситуации, по ее мнению, в том, чтобы прекратить финансировать медицинские учреждения, перевести отношения с пациентами на контрактную основу, а деньги отдавать только за медицинские услуги. Словом – нужна реформа.

Параллельно в сети во всю шел флешмоб также в поддержку медицинской реформы. Пользователи рассказывали истории одна страшнее другой. Общий вывод был вполне понятен: Говорить о том, что в Украине есть система здравоохранения могут только глупцы и лицемеры. «Нужно все менять, чтобы больше не было детей, родителей и любимых, умирающих на руках близких под равнодушным и алчным взглядом «бесплатной» государственной медицины», – буквально заявил один автор и очень многие его поддержали.

Еще более радикально высказалась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. «Это война двух систем – старой советско-средневековой и новой европейской. "Силы зла" хотят не только заблокировать старт реформы. Они хотят сохранить старую систему взяток, отобрав у украинцев надежду на возможность изменений», – прямо заявила чиновник.

По ее словам, «силы зла» предлагают не вводить никаких легальных платежей пациентов, потому, что в Украине – бесплатная медицинская помощь. Однако, за годы независимости украинцев стало на 10 миллионов меньше как раз из-за большой лжи о бесплатной медицинской помощи…

Что гарантирует государство?

По большому счету, претензий к существующей системе медицинской помощи населению в Украине действительно предостаточно. Однако, это совсем не означает, что ситуацию в ней невозможно еще более ухудшить. Как показывает украинский опыт, такое вполне может быть. Поэтому, многих украинцев пугают возможные перемены.

Ситуацию попытался сгладить премьер. «Сразу хочу всех успокоить. Мы будем внедрять реформу по охране здоровья совместно с городскими советами, сельскими советами, объединенными территориальными общинами. Мы будем взвешенно двигаться, чтобы не сделать ни одной ошибки», – сказал Гройсман.

Двигаться куда? Что будет происходить в системе здравоохранения в результате реформы и чем все это закончится?

Начнем с главного. Медицинская реформа предлагает ввести три вида медицинских услуг – бесплатные, частично оплачиваемые и полностью платные.

Все бесплатные услуги войдут в так называемый «государственный гарантированный пакет». Этот пакет предоставляется всем гражданам Украины и зарегистрированным плательщикам налогов в Украине.

Название говорит само за себя – услуги этого пакета оплачивает государство исходя из расценок, которые устанавливает правительство каждый год. В этот пакет входят:

экстренная медицинская помощь (травмы, приступы, неотложные состояния и т.п.),

первичная помощь (прием у семейного врача или педиатра),

паллиативная помощь (помощь неизлечимым больным в последние дни жизни).

По данным официальной статистики, первичная и экстренная помощь составляют около 80% всех обращений украинцев за помощью в медицинские учреждения.

Также в этот гарантированный пакет войдут все лекарства, на которые правительство распространит принцип реимбурсации (компенсации стоимости из госбюджета, программа «Доступные лекарства»). Как известно, на данный момент в список включены 157 наименований лекарств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы.

Однако, правительство обещает, что с 1 октября нынешнего года сюда войдут также лекарства для детей, раковых больных и страдающих аллергией (конкретного списка лекарств пока нет).

За все нужно платить

В частично платные услуги войдут:

все диагностические процедуры,

прием узко специализированных врачей,

плановые операции,

стационарное лечение.

В этом случае государство будет оплачивать часть расходов услуги, а остальное должен будет оплатить пациент.

Все государственные гарантии будут вводиться постепенно. В частности, для первичной медицинской помощи их планируют ввести уже с 2018 года. На всех других – до 2020 года.

И, наконец, к полностью платным услугам относятся:

стоматология для взрослых,

пластическая (или эстетическая) медицина,

(внимание!) обращение без направления семейного врача.

Примечательно, что как все это будет работать на практике, представления нет даже у специалистов. В качестве примера можно взять весьма широко распространенную медицинскую процедуру – принятие родов. «Если мы возьмем роды, они могут быть плановыми и тогда, согласно новым законам, они подпадают под оплату. Но роды могут быть экстренными. И тогда это экстренная помощь. Она покрывается государством», – сообщила член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Известие вызвало огромный резонанс. Видимо, поэтому представители профильного министерства его немедленно опровергли. «Роды, материнство и детство будут покрываться государством и входить в гарантированный госпакет», – заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Так бесплатно или платно?

Ясность внесла Ульяна Супрун. По ее словам, новые правила медицинского обслуживания родов вступят в силу уже с 2019 года. До этого момента роды в качестве исключения из правил будут полностью оплачиваться государством через Национальную службу здоровья. То есть они останутся бесплатными, но очень недолго.

Перемены для рожениц вполне очевидны. Сейчас есть возможность выбрать платную процедуру (если есть такая возможность) или бесплатную.

Под платной процедурой подразумевается не только официальное оформление договора на принятие родов, но и неофициальные платежи выбранному врачу и медперсоналу. Стоимость контракта в зависимости от города стартует от $350. Стоимость неофициальных услуг по принятию родов также от $300-350. Верхний предел в обоих случаях превышает отметку в $1000.

Если у будущей мамы нет денег оплатить роды, у нее все равно примут роды бесплатно. Условия будут хуже, но тем не менее, вся необходимая медицинская помощь будет оказана. После вступления реформы в силу такое станет невозможным. Останется только либо не становится на учет и пытаться превратить роды из плановой операции в экстренную помощь, либо рожать дома самостоятельно.

Нюансы бесплатной помощи

Что касается так называемой бесплатной помощи, то ее очень красочно обрисовал бывший министр здравоохранения Олег Мусий. «Вся суть реформы – это легализация частных платежей и превращение их в обязательные», – сообщил он. По его словам, людям придется платить официально за все, потому что денег на реформу не выделено вообще.

«Об аппендиците спрашиваете? Условно бесплатной эта операция будет один день или даже один час. На пациента ложится оплата за вызов скорой помощи, за обезболивающие, за инструменты и медикаменты, за палату. Разве что не надо будет платить за работу врача. Не можешь заплатить – на улице умирай», – сказал экс-министр.

Многие эксперты в этой связи отмечают, что даже частичная оплата диагностики и консультации специалистов, не говоря уже о стационарном лечении и плановых операциях, могут оказаться многим украинцам не по зубам.

И их опасения вполне обоснованы. Учитывая, что украинские цены активно берут пример с европейских и американских, логично вспомнить, что по официальным статистическим данным, цена рентгеновского снимка или кардиограммы в США стартует от $800, а УЗИ – от $1000.

Во многом из-за этого, опять же по официальным данным, около 84 млн. человек в США не могут позволить себе необходимое лечение. Это 26% населения страны. По данным Мировой организации труда в Украине этот показатель сейчас находится на уровне 29% населения. При этом реформы еще не начинались, и платной медицины в стране пока нет.

Деньги уходят за пациентом

Кроме того, медицинская реформа предполагает внедрение принципа «деньги ходят за пациентом». Это означает, что государство будет платить врачам и больницам не вообще, а только за оказание медицинской услуги конкретному пациенту. К примеру, семейный врач за каждого пациента, с которым он подписал договор на медицинские услуги, получит 210 грн в год.

Предполагается, что каждый украинец в течение полугода должен будет подписать договор с приглянувшимся ему доктором, который и станет его семейным врачом. Примечательно, что именно здесь население может ожидать первый серьезный сюрприз.

«Предложенная реформа позволит работникам сферы медицины получать от минимальных 10 тыс. грн до иногда более 23 тыс. грн в месяц», – заявил член комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Сергей Березенко.

Нехитрый расчет показывает, что на одного пациента в месяц государство выделяет семейному врачу 17,5 грн. Чтобы набрать те самые минимальные 10 тыс. грн. семейный врач должен обслуживать 572 больных в месяц или 26 больных в день за 22 рабочих дня. Здесь есть важный нюанс – разных больных. Если к такому врачу пациент пришел на прием повторно, оплаты нет.

Нетрудно догадаться, что у хронических больных никто не захочет быть семейным врачом. Работы очень много, а оплата та же. Также, эксперты говорят, что на данный момент семейных врачей в Украине всего около 12 тысяч. А для того, чтобы охватить все население, их нужно 120-150 тысяч.

Так что, кто кого будет выбирать – пациенты врачей или врачи пациентов – еще большой вопрос.

Вопросы без ответов

А дальше принцип «деньги идут за пациентом» соединится с другим принципом – пациент идет в центр – и приведет к тому, что очень многим больницам не окраинах и в сельской местности придется закрыться из-за недостатка финансирования.

Правда, как сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, местные власти будут сами решать сколько и каких больниц нужно общине. Будут решать потому, что сами будут все это и финансировать. Последствия представить совсем не трудно.

Кстати, Ульяна Супрун уже успокоила работников больниц, находящихся в зоне риска, что они могут быть перепрофилированы в другие учреждения – хосписы, учреждения паллиативной помощи, гериатрические пансионаты или интернаты для детей, имеющих специфические потребности, реабилитационные центры.

Но вопрос в другом. Где через пару-тройку лет будет ближайшая действующая больница, захочется ли оттуда вызывать «скорую» или ехать туда.

Но самый главный вопрос в том, приведет ли переход к платной медицине в Украине к тому, что медицина получит необходимое финансирование, лекарства будут закупаться в срок и в нужных объемах, в больницах появится современное оборудование, зарплаты врачей значительно вырастут, а больные перестанут умирать «на руках близких под равнодушным и алчным взглядом «бесплатной» государственной медицины».

Ответа на эти вопросы нет…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»