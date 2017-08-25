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В Украине запущена система идентификации боевиков по фото
Центр "Миротворец" до Дня Независимости Украины запустил в рабочем режиме автоматизированную систему анализа изображений и распознавания лиц "Identigraf".
Об этом говорится на сайте центра.
"Девять месяцев прошло с того дня, когда коллектив нашего Центра, заручившись поддержкой активной патриотической части населения Украины, запустил процесс разработки Системы распознавания и выявления лиц, в действиях которых присутствуют признаки совершения преступлений против национальной безопасности Украины и ее граждан. Система уже много чего умеет делать, но, многому еще ей надо будет научиться", - отмечают разработчики.
Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко, который поддерживает деятельность центра, назвал запуск системы «подарком всему украинскому народу от волонтеров Центра «Миротворец» в годовщину провозглашения Независимости Украины».
Анонсируя запуск системы ранее Геращенко заявлял, что возможности системы Identigraf таковы, что она сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий подозреваемых «сепаратистов, террористов, боевиков», собранных за три года работы волонтерами центра «Миротворец».
По его словам, уникальность системы в том, что она первая в мире будет работать в открытом доступе для поиска и идентификации подозреваемых.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, фото, система
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