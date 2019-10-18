В Конгрессе США хотят признать террористами батальон "Азов" - все подробности

18.10.2019 16:41

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США выступила с инициативой внести в список террористических несколько организаций, среди которых и украинский батальон "Азов". Соответствующий запрос уже направлен в Госдеп.

Об инициативе американских законодателей рассказало американское издание Vice, передает Диалог.UA.

В минувшую среду, 16 октября, 39 конгрессменов от Демократической партии США подписали письмо с требованием признать террористическими 3 иностранные организации. Речь об украинском батальоне "Азов", британском "Национальном действии", а также скандинавском "Северном движении сопротивления". Инициатор прошения - конгрессмен от Нью-Йорка Макс Роуз. Необходимость внести данные группы в "черный список" он объяснил участившимися атаками неонацистов на мечети по всему миру. Самое громкое из таких преступлений произошло в новозеландском Крайстчерче. Глава подкомитета Конгресса США по борьбе с терроризмом Роуз ополчился на "Азов" из-за того, что стрелок из Крайстчерча ездил в Украину, а также украсил свое оружие символами, схожими с теми, которые использует батальон. "Мы столкнулись с угрозой вооруженного радикализма", - отметил глава подкомитета Конгресса США по борьбе с терроризмом Роуз. Он отметил, что вышеназванные группировки "являются прямыми поставщиками антисемитских идеологий". Примечательно, что ни один конгрессмен Республиканской партии США не подписал прошение Роуза по поводу "Азова". Роуз был сильно этим фактом возмущен.