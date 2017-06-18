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Ни один военный не пострадал в зоне АТО 18 июня

18.06.2017 22:10
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Ни один военный не пострадал в зоне АТО 18 июня

В результате боевых действий 18 июня никто из бойцов сил АТО не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

На приморском направлении зафиксировано более половины всех вооруженных провокаций боевиков.

На донецком направлении боевики ночью обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в пригороде Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском — зафиксировано три факта нарушения «режима тишины».

Источник: realist.online



Теги: Донбасс, провокация, АТО, боевики
 
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