Березюк оголосив про голодування для підтримки Львова

19.06.2017 14:10

Керівник парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк оголосив голодування на підтримку жителів Львова, які страждають від сміттєвої кризи. Як інформує replyua.net, про це він заявив під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту. Березюк заявив, що голодуванням він протестує також проти дій центральної влади.



«Я протестую проти знущання над містом, який є символом свободи, підтримуючи львів'ян, які завжди терплячі і толерантні до влади, тому що вірять в державу і хочуть його бачити, а це держава в особі центральної влади над ними цинічно знущається», - заявив він. На думку політика, це рішення екстраординарне в 21 століття.



«Вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні в державі, я як людина, як лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення, хоч і не вірив, що буду приймати це рішення в 21 столітті - я оголошую голодування», - сказав він. Березюк зазначив, що таке рішення він прийняв у знак підтримки львів'ян, чиє місто «окуповане ворогом». Варто нагадати, що раніше Львівська суд заарештував директора фірми з вивезення сміття. За словами мера Львова Андрія Садового, в місті накопичилося 8500 тонн твердих побутових відходів (ТПВ), які немає вивозити, а центральна влада ігнорує прохання Львова про допомогу.