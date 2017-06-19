Украинцам приходят платежки за недвижимость: какие штрафы грозят, кому, за что и сколько придется заплатить

19.06.2017 08:30

До июля украинцам будут приходить платежки за «лишние» квадраты недвижимости. Уже несколько лет как в Украине ввели налог на недвижимость – за каждый квадратный метр сверх нормы нужно заплатить от 0 до 1,5% от минимальной зарплаты. Налоговую ставку и норму недвижимости определяют органы местной власти, а сам налог пополняет местные бюджеты. Сайт «Сегодня» выяснил, кому и сколько придется заплатить за недвижимость и что грозит должникам.

Как рассчитают налог

С 2015 года, после того, как парламент внес изменения в Налоговый кодекс, налоги взымаются не только за дома и квартиры, но и гаражи, летние кухни, погреба и сараи. Правда стоит отметить, что большинство городских и сельских советов для хозяйственных построек установили нулевую налоговую ставку.

Согласно Налоговому кодексу, заплатить налог придется за: жилой дом, пристройку к дому, квартиру, комнату в коммуналке, дом на даче, сарай, гараж. К тому же, по закону не облагается налогом имущество сирот и одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. Не нужно платить налог с детских садиков, коммунальных зданий, храмов.

Базу налогообложения определяет местная власть, однако в Налоговом кодексе сказано, что нельзя взымать деньги за квартиру площадью меньше 60 квадратов и дом от 120 квадратных метров. Если семья владеет и домом и квартирой, норма совокупной площади начинается от 180 квадратов. Ставка налога может колебаться от 0 до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх указанной нормы. Например, в Харькове приняли решение взымать налог за квартиру площадью от 60 квадратов и дома от 120 квадратов в размере 1% от минималки.

В Киеве также нужно платить за квартиру, если ее площадь превышает 60 квадратов. Житель столицы с квартирой в 100 квадратов заплатит налог за 40 метров. В этом году придет платежка за прошлый, тогда налоговая ставка была в размере одного процента от минималки – за 40 квадратов придется отдать государству 551 гривню. В следующем году украинцы заплатят за этот год. Как говорится на сайте КГГА, налоговую ставку сократят до 0,75% от минималки, сорок квадратов обойдутся уже в 960 гривен.

До 1 июля налоговая служба разошлет решения-уведомления и квитанции с суммами налога.Заплатить нужно не позднее 28 августа. Если пришла квитанция об уплате налога на квартиру, которую, к примеру, уже продали, или же если квитанция не пришла, но по закону недвижимость должна облагаться налогом, нужно обратиться в местное отделение Фискальной службы.

Что грозит должникам

Если не оплатить налог в августе и просрочить платежку на месяц, придется заплатить штраф в размере 10% от налога, если же заплатить за недвижимость в октябре, сумма штрафы достигнет 20% от начисленного налога. Согласно закону, налоговый инспектор имеет право наложить на часть имущества налоговый залог. Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ).

В Фискальной службе заявляют, налог на недвижимость существует во всех странах Европы. «Во всех странах Европы и большинстве стран мира этот налог существует и его платят граждане. В Украине он уплачивается в местный бюджет (т.е. бюджет, где проживают граждане, владеющие недвижимостью). В связи с децентрализацией, реформой местного самоуправления, органам местного самоуправления предоставлено больше полномочий», – цитирует пресс-служба налоговой начальника отдела Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Юрия Тимощука.

В следующем году суммы в платежках вырастут в два раза

Ставка налога привязана к минимальной зарплате. Учитывая, что в начале этого года минималку в Украине повысили в два раза – с 1600 до 3200 гривен, пропорционально увеличиться и налог на недвижимость. Резкое повышение украинцы почувствуют в следующем году, когда придется платить налог за 2017-й.

К примеру, если сейчас при ставке налога в 1% за «лишние» 60 квадратов нужно заплатить 826,8 гривни, уже в следующем году за эту же площадь придется отдать уже 1920 гривен. Согласно бюджетной резолюции, в 2018-м минимальная зарплата может вырасти до 3723 гривни, с 2019 года – 4173 гривни, с 2020 года – 4425 гривен. Это означает, что за 2018-й год налог на недвижимости для такой квартиры может составить 2233 гривни, а за 2019-й – 2503 гривни.

Кроме того, владельцам большого жилья (более 300 квадратных метров для квартир и 500 – для домов) придется дополнительно заплатить 25 тысяч гривен. К примеру, владельцу квартиры площадью 310 квадратных метров в Киеве до 1 июля должна прийти платежка на 28 тысяч гривен.

Источник: http://from-ua.com