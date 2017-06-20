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Парубий: США могут разместить войска в Украине
В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США предусматривается размещение американских военных резервов на территории Украинского государства. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Украинскую правду.
«Оно (соглашение по безопасности — ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США», — сказал он.
Спикер отметил, что практику подобных соглашений давно используют в США: такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.
По его словам, соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление оборонного летального оружия.
Напомним, в ходе рабочего визита в США 12-16 июня, председатель ВР предложил заключить двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Это соглашение, по его словам, не отрицает членства Украины в НАТО, а наоборот — будет способствовать ускорению обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора.
Также Парубий высказал мнение, что администрация США может принять решение о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года.
Теги: Украина, США, Донбасс, войска, НАТО, Парубий
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