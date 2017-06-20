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В УКРАИНЕ ПРОЙДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
20.06.2017 14:00
Очередной срочный военный призыв пройдет этим летом. Уже в июле-августе призывники отправятся служить в воинские части страны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил военный комиссар Покровско-Селидовского объединенного военкомата Валерий Беляев.
По словам военкома, летний призыв проводится в стране впервые. Валерий Беляев заверил, что призывники отправятся служить в войска Национальной Гвардии Украины, мотострелковые войска, войска связи и дорожной специальной службы.
Военком также подчеркнул, что в зоне АТО срочники служить не будут.
Источник zi.dn.ua
Теги: Донбасс, призыв, лето, военкомат, комиссар, АТО, нацгвардия
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