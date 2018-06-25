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«От судьбы не уйдешь»: жителям ОРЛО присылают повестки в военкомат
25.06.2018 14:35
Жители оккупированного Луганска в социальных сетях сообщают, что мужчинам призывного возраста все чаще приносят повестки, в которых сказано, что они обязаны явиться в «военкомат».
Так, один из пользователей выложил фото повестки. В комментариях к посту пользователи пишут:
«Как вы хотели. Надо было валить оттуда при первой возможности. А теперь или террористы убьют за дезертирство или ВСУ расстреляют».
«А потом такие „патриоты Украины“ будут рассказывать, мол, не хотел воевать против ВСУ, но призвали же».
«От СУДЬБЫ, Васек, не уйдешь».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, призыв, военкомат, ОРЛО
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