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АРТЕМСОЛЬ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНЦЕВ СОЛЬЮ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ГП «Артемсоль» надеется на понимание со стороны руководства ПАО «Укрзализныця» в вопросах предоставления предприятию вагонов.
В связи с увеличением спроса на соль ГП «Артемсоль» обратилось к главе правления ПАО «Укрзализныця» Войцеху Балчуну с просьбой обеспечить государственное предприятие достаточным количеством вагонов.
Соледобывающее предприятие указывает, что с июня по сентябрь традиционно наблюдается повышение спроса на пищевую соль. Для своевременной отгрузки продукции необходимо достаточное количество подвижного состава, а именно - крытых вагонов для перевозки пищевой соли. На сегодня из-за создавшейся ситуации госпредприятие вынуждено частично отгружать продукцию в вагоны частных логистических компаний, стоимость услуг которых выше, чем у перевозчика ПАО «Укрзализныця».
«Потребителям не стоит переживать, дефицита соли и ситуации 2014 года не будет. Все отгрузки идут стабильно. Даже в случае возможных сбоев в поставках по причине нехватки вагонов, наши официальные представители имеют запасы продукции на своих складах. Это позволят более трех месяцев обеспечивать украинцев солью», - отмечает руководитель ГП «Артемсоль» Виктория Луценко.
Как сообщает пресс-служба предприятия, с начала года предприятие перевыполняет план по добыче продукции и уже произвело 371 тысячу тонн соли, что на 38% превышает показатель прошлого года. Поставки продукции осуществляются по всем направлениям.
Для сохранения положительной производственной динамики и своевременного обеспечения спроса, руководство и трудовой коллектив предприятия надеются на поддержку ПАО «Укрзализныця» в вопросе обеспечения вагонами.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, железная дорога, соль, Артемсоль
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