Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады

24.06.2017 21:30

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что показанный ею на заседании парламента неприличный жест был адресован премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает телеканал NewsOne.

По ее словам, во время голосования по поводу государственного бюджета глава кабмина начал призывать депутатов принять необходимое ему решение.

-После этого я ему через весь зал закричала, что не нужно давить на жалость, а нужно работать, то, я хочу вам показать, какой жест показал Гройсман,

— сказала Савченко и продемонстрировала средний палец.

Источник: socportal.info