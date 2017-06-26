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Синоптики обещают бури по всей Украине
Синоптики рассказали, какая погода сложится в Украине, во вторник, 27 июня
В частности они утверждают, что погода в Украине будет преимущественно дождливая при температуре воздуха от 23 до 33 градусов тепла.
Без осадков синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют лишь на Волыни и в Ровенской области.
Жарче всего будет в Запорожской и остальных восточных областях, на юге и в Закарпатье.
В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
В ночь на вторник в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, днем – в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, в карпатском регионе сохраняется вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах – угроза формирования селевых потоков.
Как писала Politeka, непогода в Киеве сильно осложнила движение автомобилей по столичным улицам
В результате сильных дождей вода буквально затопила проезжую часть.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь, гроза
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