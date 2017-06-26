Синоптики обещают бури по всей Украине

26.06.2017 19:30

Синоптики рассказали, какая погода сложится в Украине, во вторник, 27 июня

В частности они утверждают, что погода в Украине будет преимущественно дождливая при температуре воздуха от 23 до 33 градусов тепла.

Без осадков синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют лишь на Волыни и в Ровенской области.

Жарче всего будет в Запорожской и остальных восточных областях, на юге и в Закарпатье.

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В ночь на вторник в Черниговской, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, днем ​​– в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в карпатском регионе сохраняется вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах – угроза формирования селевых потоков.

Как писала Politeka, непогода в Киеве сильно осложнила движение автомобилей по столичным улицам

В результате сильных дождей вода буквально затопила проезжую часть.

Источник: Politeka