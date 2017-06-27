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В Украине задумались об отмене пенсий
Депутат Верховной Рады от БПП Алексей Мушак выразил мнение, что если отказаться от пенсионных выплат в Украине, то у граждан появится возможность больше зарабатывать. А пенсионеров и вовсе должны кормить их дети. Несмотря на всю фантастичность этого предложения, эксперты говорят, что самостоятельно накопить на старость проще, чем надеяться на помощь государства. "Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет - по одной простой причине - мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться, - сказал нардеп в интервью каналу Newsone.
.По его словам, повышение пенсий глобально не решит проблему в стране, поэтому стоит применить азиатский вариант решения финансового положения в Украине.
"Очевидно же, что даже при увеличении пенсий все равно дети должны помогать своим родителям, для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Но это больше азиатский подход - отмена пенсий в обмен на экономический рост. Потому что у нас дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов.
Соответственно, эти деньги откуда-то берутся же? А они берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы. Поэтому я готов принять консолидированное решение, чтобы отменить пенсии, но сохранить эти деньги для экономического роста", - подытожил политик.
По сути, чиновники хотят отрезать от возможности получать государственную помощь тех, кто не платил налоги.
Согласно правительственному законопроекту, если у человека нет 15 лет стажа, то он может рассчитывать по достижении 65 лет только на государственную социальную помощь, которая составляет 30 от минимальной пенсии. А на минималку с 2028 года могут рассчитывать только те, кто официально отработает 35 лет.
Как бы это банально не звучало, но людей ставят перед выбором – работать в тени, получая большую зарплату сейчас, но не рассчитывать на пенсию в будущем или же платить взносы в пенсионный фонд и надеяться, что условия игры до твоего выхода на пенсию не изменятся. Хотя в это мало кто верит, ведь, даже правительственные чиновники говорят, что Украина со временем последует европейскому опыту и будет повышать пенсионный возраст.
Экономисты говорят, что "зарабатывать" на пенсию, платя налоги государству, менее выгодно, чем самому инвестировать такие же суммы. Дело в том, что вы будете преумножать свои сбережения, а государство их сохранит.
"Ежемесячно среднестатистический гражданин в Украине перечисляет около 55 евро единого социального взноса (250 евро з/п при ставке ЕСВ 22%), - делает расчет экономист Андрей Блинов. - За 35 лет трудового стажа получается 23100 евро. В лучшем случае пенсия будет 100 евро. И чтобы "выбрать" номинально уплаченное, на пенсии надо прожить 19 с хвостиком лет. А если добавить в расчеты сложный процент, то при условии скромной нетто-ставки 3% годовых в валюте за 35 лет происходит за счет ежемесячной капитализации значительное увеличение суммы — 40200 евро. Этого хватит, чтобы те же 19 лет получать по 175 евро. Кроме того, накопления в
Пенсионном фонде сгорают после выплаты родственникам за 2 месяца по факту смерти человека. При альтернативе - их унаследуют, либо ты больше "кутишь" на пенсии".
Именно поэтому, по словам экономиста, многие люди стараются платить минимальные взносы. По этой причине когда-то в Украине было 19 млн плательщиков соцвзносов, а сегодня едва ли 10 млн.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, пенсионный фонд, Верховная Рада, пенсии
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