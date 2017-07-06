Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки

06.07.2017 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки

Прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту формації України повідомила, що власникам мереж, які раніше вже постраждали від кібератаки, загрожує можлива повторна хакерські атака, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Як зазначається у повідомленні відомства, власники мереж, яким навіть і вдалося відновити роботу власних комп’ютерів, наразі є потенційними об’єктами повторного зараження вірусом. У Держспецзв'язку радять дотриматися певних рекомендацій. Зокрема, користувачам радять припинити використовувати програму бухгалтерського обліку M.E.Doc та провести перезавантаження операційних систем на тих комп’ютерах,на яких ця програма була або є встановлена; змінити всі паролі та решту ідентифікаційних даних, перевірити, чи встановлене на комп’ютері антивірусне програмне забезпечення і чи працює воно належним чином. 

Нагадаємо, раніше представники компанії «M.E.Doc» також заявляли, що комп’ютери, яким вдалося «вижити» після масштабної кібератаки, також можуть бути зараженими, однак наразі вірус ще не спрацював. 



Теги: Украина, Донбасс, Интернет, хакеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх