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В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»

07.07.2017 20:45
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В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»

Біля будинку уряду так званої «ЛНР» в центрі окупованого Луганська стався потужний вибух, про що інформує replyua.net. За попередніми даними загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляють сепаратистські сайти.

«В результаті вибуху, який прогримів в самому центрі Луганська біля входу в будинок уряду, постраждали кілька людей, найбільші поранення отримала жінка. За попередніми даними, вона померла по дорозі в лікарню», - сказано в повідомленні. Трохи згодом, офіційний представник так званої народної міліції Андрій Марочко повідомила, що в результаті вибуху загинула капітан медичної служби народної міліції самопроголошеної «Луганської народної республіки». Ще 5 осіб отримали поранення.

Відомо, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, начинений різаною арматурою. Бомба була закладена в сміттєву корзину у продуктового магазину, неподалік від будинку урядів ЛНР. За словами Марочко, тип, клас та потужність вибухового пристрою уточнюються. Територія навколо місця події оточено, там ведуться оперативно-слідчі заходи, повідомляє ТАСС. 



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ЛНР
 
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