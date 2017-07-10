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Суд наклав арешт на земельну ділянку біля київського дельфінарію «Немо»
Суд наклав арешт на земельну ділянку, на якій знаходиться дельфінарій «Немо» в Києві, заборонивши розпоряджатися і використовувати будь-яким чином зазначений земельну ділянку та розташовані на ній будівельні споруди. Як передає replyua.net, про це йдеться в ухвалі суду від 3 липня, повідомляє «Новое время».
Так, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури з 16 грудня 2014 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 358 (підробка документів), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
У процесі досудового розслідування встановлено, що 22 травня поточного року підприємство «Ардал» на підставі договору купівлі-продажу передало у власність особі земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправного комплексу. На цій земельній ділянці в даний час знаходиться і експлуатується двоповерхова будівля, в якому знаходиться Київський дельфінарій «Немо». Згідно з листом з Державної архітектурно-будівельної інспекції від 9 червня 2017 року, в департаменті відсутня інформація про видачу дозволу компаніям «Нерум», «Ардал» або іншим організаціям на виконання будівельних робіт за вказаною адресою.
Теги: Донбасс, Киев, суд, арест, дельфинарий
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