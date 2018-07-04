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Швейцарский суд возобновил арест активов Газпрома

04.07.2018 20:42
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Швейцарский суд возобновил арест активов Газпрома

Суд возобновил арест акций компний, которые отвечают за два газопровода Северного потока.

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream и Nord Stream 2, которые принадлежат российскому Газпрому. Об этом сообщаетпресс-служба Нафтогаза Украины в среду, 4 июля.

Отмечается, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция Нафтогаза на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений компаний о том, что они находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

"Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream и Nord Stream 2, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза", - говорится в сообщении.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина уже взыскала с Газпрома более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. 

"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен из Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", - отметил Петренко в Twitter.

Также, по его словам, Минюст сейчас ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскания с Газпрома еще 172 млрд гривен долга.

 

Источник: https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, Газпром, суд, арест, актив
 
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