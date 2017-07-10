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У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером

10.07.2017 18:38
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У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в ходе встречи со спецпосланником США в Украине Куртом Волкером обсудил урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-секретарь экс-президента Украины Дарья Олифер, передает "Вести".

"Кучма принял специального представителя США по вопросам минских соглашений Курта Волкнера. Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе", - написала Олифер на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, стороны подчеркнули, что "устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов".

"Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе", - добавила пресс-секретарь Кучмы.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, США, Донбасс, конфликт, встреча, АТО, Кучма
 
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