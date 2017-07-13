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Стало известно, когда и на каких условиях Украина получит третий транш от ЕС
Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн в декабре при выполнении условий до середины ноября, заявил вице-резидент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает ЗН.
"Сегодня нам действительно нужно работать над тем, чтобы выполнить условия получения третьего транша макрофинансовой помощи", - сказал Домбровскис, сообщает пресс-служба Кабмина.
Условия получения транша касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.
Также сообщается, что Украина и Европейский Союз готовы углубить сотрудничество в рамках совместной программы реформ, начатой в 2015 году, для получения Киевом третьего транша макрофинансовой помощи объемом EUR600 млн до конца нынешнего года.
"Стороны также договорились провести в этом году процесс подготовки новых проектов и программ сотрудничества - в экономике и социальной сфере", - сказано в сообщении.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, транш
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