В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой и принесли его на детскую площадку

15.07.2017 19:33

В Киеве на детской площадке Апрельского переулка дети играли найденным где-то рюкзаком, в котором оказалась граната. Опасную находку заметил местный житель. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"ЧП на Апрельском переулке, 5: дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалеку, начали смотреть, что внутри и нашли гранату", - говорится в сообщении.

На площадке был мужчина, который отобрал "взрывную игрушку" и вызвал патрульную полицию.

На месте инцидента работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: strana.ua