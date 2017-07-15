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В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой и принесли его на детскую площадку

15.07.2017 19:33
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В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой и принесли его на детскую площадку

В Киеве на детской площадке Апрельского переулка дети играли найденным где-то рюкзаком, в котором оказалась граната. Опасную находку заметил местный житель. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"ЧП на Апрельском переулке, 5: дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалеку, начали смотреть, что внутри и нашли гранату", - говорится в сообщении.

На площадке был мужчина, который отобрал "взрывную игрушку" и вызвал патрульную полицию.

На месте инцидента работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: strana.ua

 

 



Теги: Донбасс, Киев, дети, рюкзак
 
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