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В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой и принесли его на детскую площадку
15.07.2017 19:33
В Киеве на детской площадке Апрельского переулка дети играли найденным где-то рюкзаком, в котором оказалась граната. Опасную находку заметил местный житель. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
"ЧП на Апрельском переулке, 5: дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалеку, начали смотреть, что внутри и нашли гранату", - говорится в сообщении.
На площадке был мужчина, который отобрал "взрывную игрушку" и вызвал патрульную полицию.
На месте инцидента работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
Источник: strana.ua
Теги: Донбасс, Киев, дети, рюкзак
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