У украинцев осталось несколько недель, чтобы заплатить налог на недвижимость: что грозит должникам

21.07.2017 10:32

Государственная фискальная служба посчитала: украинцы должны заплатить 500 миллионов гривен налога. До первого июля миллиону украинцев разослали уведомления о начислении налога на недвижимость. Средняя сумма в платежке – примерно 500 гривен. Как заявил на своей пресс-конференции начальник управления администрирования налогов и сборов физлиц ГФС Владислав Павлов, в этом году ожидаемая к уплате сумма выросла в два раза. На данный момент украинцы заплатили 61 из 500 миллионов гривен. Сайт "Сегодня" выяснил, как и когда украинцы заплатят налог в этом году.

Ожидаемая уплата налога выросла в несколько раз

В прошлом году украинцы платили налог за 2015-й, а в этом году – за 2016 год. Из-за роста минимальной зарплаты суммы в платежках выросли. Но и максимальную ставку сократили в два раза: с 3% от минималки в прошлом году до максимальных 1,5% в этом году. Сейчас налог считают исходя из зарплаты в 1378 гривен, а уже в следующем году ее посчитают по зарплате в 3200 гривен.

Облагаются налогом:

жилой дом

пристройка к жилому дому

квартира

коттедж

комнаты в многосемейных (коммунальных) квартирах

садовый дом

дачный дом

При этом платить приходится не за каждый квадратный метр, а только за "лишнюю" площадь. Согласно Налоговому кодексу, не могут взимать налог с квартиры площадью до 60 кв. м, дома до 120 кв. м. Если есть и дом, и квартира, то налоговая льгота увеличивается до 180 кв. м. За каждый метр сверх нормы приходится платить налог. Местная власть имеет право вместо 60 квадратов, например, увеличить норму до 80 квадратов, а вместо 1,5% от минималки брать за квадратный метр, например, 1%. При этом сокращать норму запрещено.

К примеру, в Киеве установлена норма в 60 "квадратов" для квартир, налоговая ставка установлена в размере 1,5%. Владелец квартиры площадью 90 кв. м должен заплатить налог на 30 квадратных метров – 413,4 гривни.

"На сегодняшний день плательщиками уже уплачено 61 миллион гривен налога на недвижимое имущество. Напомню, что в этом году плательщики уплачивают налог за отчетный 2016 год. Плательщиками являются все физические и юридические лица, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости", – цитирует пресс-служба ГФС Владислава Павлова.

Кроме того, дополнительно 25 тысяч гривен придется заплатить владельцам квартир от 300 квадратов и домов от 500 квадратов. Квитанции должны были прийти до первого июля, а заплатить нужно до конца августа. 60 дней с момента получения квитанции можно обратиться в фискальную службу для сверки данных, если, к примеру, начислили налог за проданную квартиру.

Что грозит должникам

"Ответственность за неуплату согласованного налогового уведомления-решения наступает с 61-го дня с момента его получения. Плательщику с этого времени будут начислены и штрафные санкции и пеня за неуплату налогов", – отмечает Владислав Павлов.

Если заплатить в сентябре, налоговики "добавят" штраф в размере 10% от суммы налога, в октябре – 20%. К примеру, в столице за квартиру площадью 100 кв. м придется до конца августа заплатить 578 гривен. Если просрочить платежку, сумма налога вместе с штрафом увеличится до 635 гривен в сентябре и до 693 гривен после октября.

"Пеня начисляется уже с первого дня просрочки. Она считается зависимо от учетной ставки НБУ – будет приниматься ставка 12,5", – пояснили сайту "Сегодня" на горячей линии ГФС.

Для расчета размера пени нужно сумму налога умножить на количество просроченных дней, поделить на 100%, умножить на ставку НБУ, коэффициент 1,2 и полученную сумму разделить на количество дней в году. К примеру, пеня за 10 дней, если сумма налога составляет 1000 гривен, достигнет 4,1 гривни. "Налог взимается как с физических, так и с юридических лиц. Штрафные санкции и пеня рассчитывается для всех одинаково", – пояснили на горячей линии ГФС.

"Пеня начисляется уже с первого дня просрочки. Она считается зависимо от учетной ставки НБУ – будет приниматься ставка 12,5", – пояснили в ГФС.

К слову, сумма налога увеличится ровно в два раза в следующем году. Так, если сейчас "лишние" 50 квадратов обходятся максимум в 689 гривен, в следующем году за такую же площадь придется отдать уже 1600 гривен. Как планируют в правительстве, в 2018-м минимальная зарплата увеличится до 3723 гривен. В результате в 2019-м за такую же площадь сумма налога составит 1636 гривен. В 2019-м минимальная зарплата составит 4173 гривни, а это значит, что в 2020 году налог на 50 квадратов достигнет 2086 гривен.