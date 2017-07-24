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Кабмин возьмется за «покращення» журналистики

24.07.2017 09:20
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Кабмин возьмется за «покращення» журналистики

Министерство информационной политики инициирует введение отрасли знаний «коммуникативистика» для осуществления подготовки в высших учебных заведениях

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров.

Изменения предлагается внести в перечень отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования.

В частности, вместо отрасли знаний «журналистика» будет введена отрасль «коммуникативистика», которая предполагает две специальности: «журналистика» и «медиакоммуникации».

Согласно пояснительной записке к документу, «коммуникативистика» — наука, которая исследует гуманитарные аспекты коммуникации, развития информационных систем и средств, а также характер, формы, результаты их воздействия на социум, занимается процессами человеческого общения, охватывает широкий круг вопросов, от разговора с глазу на глаз до средств массовой информации.

Предметом исследования коммуникативистики являются проблемы журналистики, кинокритики, театра, бизнес-коммуникаций (например, политические стратегии компании, публичные выступления, влияние СМИ на выборах), а также радио, телевидения и производства фильмов, компьютерной коммуникации и новых медиа.

Ожидается, что реализация проекта  будет способствовать подготовке квалифицированных кадров в сфере коммуникаций.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, журналистика, Кабмин, реформы
 
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