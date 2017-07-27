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"Металіст 1925" презентував ексклюзивну форму

27.07.2017 21:10
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"Металіст 1925" презентував ексклюзивну форму

Харківський футбольний клуб "Металіст 1925" презентував нову, ексклюзивну форму, розроблену італійською компанією за спеціальним замовленням клубу.

Унікальність даної форми полягає в тому, що на передню частину футболки нанесено прізвища та імена засновників і членів клубу уболівальників. Про це повідомляє ua-football.

Першими унікальні футболки з рук спортивного директора отримали новачки Едмар, Олександр Жданов і Микита Коновалов.



Теги: Донбасс, футбол, клуб, форма, презентация
 
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