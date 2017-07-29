Во Львове нашли артефакты времен Киевской Руси

29.07.2017 18:10

Во Львове на площади Звенигородской во время археологических исследований был обнаружен культурный слой XIII века, - эпохи Киевской Руси. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Археологические раскопки начались в конце мая по заказу частных предпринимателей. Участок принадлежит отелю, который находится рядом. В XIII веке на этом месте, вероятно, был деревянный храм, а в XIV веке здесь немецкие колонисты возвели костел Марии Снежной. Теперь тут располагается греко-католическая Церковь Матери Божией Неустанной Помощи.

"На сегодняшний день из интересного мы обнаружили каменное мощение XVII-XVIII века, сейчас более подробно трудно сказать ", – рассказал руководитель археологической экспедиции Николай Шницар.

Ниже каменного мощения археологи обнаружили хозяйственную яму XV века. Однако наиболее интересной находкой, по словам руководителя археологической экспедиции, был зафиксированный культурный слой княжеской эпохи или, как его еще называют, древнерусской, датированный XIII веком.

"Пока удалось раскрыть только несколько квадратных метров. Из находок есть только фрагменты керамики – это обломки горшков, а также мелкие обломки амфоры. Пока работаем, будем вскрывать большие площади и имеем надежду, что будут обнаружены более интересные находки", – рассказал Шницар.

Археологи надеются, что это еще не конец, и возможно им удастся обнаружить жилые постройки или еще что-то. Для этого будут разбирать каменное мощение и расширять территорию раскопок. Раскопки будут продолжаться еще месяц.