Квартирные кражи: На какие квартиры чаще всего покушаются воры и как от них уберечься

30.07.2017 21:14

Количество квартирных краж, как правило, увеличивается во время сезона отпусков, выходных и праздничных дней. Именно в эти периоды люди выезжают за город, оставляя жилье без присмотра. К примеру, в одном из многоквартирных домов Киева за несколько дней июля ограбили четыре квартиры. В то же время, в столичной полиции говорят, что количество квартирных краж в Киеве за год сократилось почти в 1,5 раза. За первые 13 дней июля, согласно статистике правоохранителей, ограбили 197 квартир, тогда как за аналогичный период прошлого года 342.

Действительно ли количество квартирных краж в столице сократилось, по каким схемам действуют воры, а также по каким принципам выбирают ту или иную квартиру для ограбления, а самое главное, как защитить свое жилье от непрошенных гостей, выяснил 112.ua.

Языком цифр и не только

В Нацполиции уверяют, что за год количество квартирных краж по Украине сократилось на 10%. За первое полугодие 2016 г. по стране ограбили 14 тыс. 893 квартиры. За аналогичный период 2017 г. – 13 тыс. 382. При этом, раскрываемость таких преступлений выросла на 4%. Динамика вполне положительная, особенно учитывая то, что в 2015 году в Украине был всплеск квартирных краж.

Параллельно с этим, в редакцию 112.ua обратился киевлянин, который рассказал, что в его доме, в Дарницком районе, за несколько дней ограбили 4 квартиры. При этом в доме есть и консьерж, и домофон. А поделившись этой информацией со своими знакомыми, наш читатель узнал, что в этот период подобная беда случилась не только с его соседями.

В полиции Киева 112.ua рассказали, что количество квартирных краж в столице сокращается. Так например, если в мае 2016 года было зарегистрировано 789 краж, то в мае 2017 г. – 394. В июне 2016 г. в полицию обратились 793 жертвы квартирных краж, а в июне 2017 г. – 382. А за первые 13 дней июля, как уже упоминалось, ограбили 197 квартир, тогда как за аналогичный период прошлого года 342. То есть, согласно официальным данным полиции, в столице не наблюдается даже сезонного роста количества квартирных краж.

Обратившись в несколько крупных частных охранных компаний, мы узнали, что говорить о снижении количества квартирных краж в столице, во всяком случае, судя по их работе, нельзя. Скорее, даже наоборот. Игорь Николенко, директор охранной фирмы "Сириус", заявил, что в частности в Киеве наблюдается даже рост квартирных краж: "Никакого спада нет. Возможно, просто перестали вызывать полицию. Не видят в этом смысла. Но спада точно нет, есть, скорее рост".

Роман Павлюк, эксперт по безопасности холдинга "Шериф", также констатирует, что количество квартирных краж не уменьшилось: "Потому что количество квартир под охраной до сих пор остается очень маленьким. А воры выбирают именно такие квартиры. Сейчас в Киеве 93-95% квартир находится без защиты".

Квартирные воры. Кто они?

Условно квартирных воров, "домушников", можно разделить на две категории – любители и профессионалы. Любители, как правило, выбирают "легкую добычу", то есть квартиру, которая не защищена дополнительными средствами – простенькая дверь и относительно дешевый замок, на нижних этажах - отсутствие решеток на окнах и балконах. Такие воры, попадая в квартиру, берут то, что легко унести и тут же продать. Например, деньги, золото, негабаритную бытовую технику и гаджеты.

А есть воры-профессионалы, готовые в течение нескольких недель, а то и месяцев планировать ограбление жилья и жертва будет выбрана не случайно. Их обычно не смущает степень защиты и охраняемость объекта, они не полезут в первую попавшуюся квартиру ради кофеварки и ноутбука, их интересуют крупные суммы денег, драгоценности, антиквариат.

Крайне редко квартирные воры действуют в одиночку, обычно "работают" группами по 2-3 человека. Бывает, что среди них есть женщина.

В полиции Киева рассказали, что среди квартирных воров, которые орудуют сейчас в столице, есть как украинцы, так и уроженцы из южных стран бывшего СНГ: "Они приезжают в Киев на несколько дней, совершают ряд преступлений и возвращаются в родную страну или едут в другой город. Конечно, нигде не регистрируются, снимают квартиры, в основном посуточно. То есть – гастролеры. В таких случаях правоохранителям достаточно сложно найти преступника".

Как воры выбирают, какую квартиру ограбить

В первую очередь "домушник" присматривается. Преступники следят за окнами, обращают внимание на наличие освещения в окнах в вечернее время. Если в течение нескольких дней свет в квартире не зажигали – большая вероятность того, что хозяева уехали из города.

В дневное время воры могут ходить вокруг дома, высматривая потенциальную жертву, оценивая, что откуда можно унести. Также исчерпывающим источником информации о жильцах, их достатке и графике работы, то есть отсутствия дома, могут стать соседи. Воры, представляясь работниками коммунальных служб или под предлогом соцопроса, заводят беседу с "бабушками на лавочке возле подъезда" или ходят по квартирам, ну а дальше дело техники – вор будет знать, что зимой вы купили жене шубу, в минувшем месяце отдыхали в Испании, а на эту неделю уехали на дачу. По такому же принципу преступники "прозванивают" квартиры. Телефонные звонки позволяют не только попасть на доверчивую разговорчивую соседку, но и вычислить время, в которое хозяина квартиры, которую они планируют ограбить, не бывает дома. "Прозвон" – первый признак того, что квартиру планируют ограбить", - рассказывают в полиции Киева.

Воры-профессионалы работают несколько иначе. Тщательно готовя ограбление, они точно знают за чем идут и где это лежит. По словам Павлюка, это так называемые рывковые кражи, от которых не всегда спасает даже охранная сигнализация: "Охранная сигнализация не дает вору достаточно времени, чтобы что-то украсть, она создает ощущение дискомфорта на объекте и на объект полезут, только если будут точно знать за чем идут, где оно лежит, что это такое. Просто так не пойдут, это превентивная мера. Но охранная сигнализация - не панацея, так как есть замки, которые вскрываются за 30 секунд, дальше то, что под рукой, можно украсть в течение 40 секунд – за 1 минуту скрыться с объекта. При этом, даже самая оперативная группа, прибывшая за 2-3 минуты, не успеет никого задержать. Рывковые кражи происходят до минуты".

Иногда воры действуют по наводке. В таких случаях, это могут быть не только завистники или бизнес-конкуренты, но и по словам Николенко, сотрудники-оборотни охранных фирм: "При подключении сигнализации видна вся информация о клиенте, возможные места проникновения, когда клиент обычно ставит и снимает с охраны объект. Обычно сотрудники-оборотни выбирают загородные коттеджи. В этом случае наряд будет ехать дольше, а воры будут знать, когда именно прибудет наряд, и смогут за несколько минут до его прибытия покинуть помещение".

Иногда охранники, прибывшие по тревоги после ограбления, тайком берут то, что не успели взять воры.

Как защитить свое жилье от ограбления

Для того, чтобы уберечь свое жилье от воров, а нервную систему от срыва, недостаточно установить только бронированную дверь или сменить замки – необходим комплекс мер.

В полиции советуют на дверях подъезда установить кодовый замок или домофон, посторонние люди будут попадать в дом значительно реже. "Хорошо, когда в доме работает консьерж. Его работа – внимательно следить за теми, кто входит и выходит из подъезда (особенно когда незнакомцы будут идти с большими пакетами), отличать "своих" от "чужих", в случае возникновения подозрений сообщать в полицию. На окнах квартир, которые расположены на 1-2 этажах, обязательно установить металлические решетки".

Учитывая, что большая часть квартирных краж происходит через двери, преступники выбивают сердцевину замка или пользуются отмычками, то стоит установить несколько дверей и желательно несколько замков. Попытка взломать несколько замков на двух дверях отнимет у преступника как минимум уйму времени, и скорее всего он не будет возиться.

Кроме того, надежным способом защиты послужит охранная сигнализация. За установкой такой сигнализации можно обратиться в полицию охраны или частную охранную фирму.

Сигнализация, как уже упоминалось, создает для вора ощущение дискомфорта. "В основном, когда воры слышат вой сирены, они обычно разворачиваются и уходят, понимая, что нет времени что-либо вынести из помещения”, - объясняет Павлюк.

Установить охранную сигнализацию можно индивидуально, только на свою квартиру, а можно объединившись с соседями. "Можно поставить весь дом, весь подъезд. Но при такой схеме договора будут заключаться отдельно с каждой квартирой. Есть стоимость ежемесячной абонплаты, есть стоимость оборудования. Средняя абонплата колеблется от 245 до 500 гривен, в зависимости от количества датчиков и пожелания по материальной ответственности, а оборудование от 3 тыс. гривен, при средней стоимости 5-6 тыс. гривен", - рассказал Роман Павлюк.

"В случае, если в квартиру все-таки проникли воры (например, входные двери квартиры открыты, замок сломан), немедленно обращайтесь в полицию и ни в коем случае не заходите в помещение: можно не только уничтожить следы преступников, но и попасть на них самих", - советуют правоохранители.

Несколько иначе обстоит дело с теми самыми рывковыми кражами, когда воры идут за крупными суммами денег или большим количеством драгоценностей. В том случае, по словам Павлюка, сигнализации недостаточно: "Это должна быть еще и физическая охрана. Охранник должен сидеть в квартире, чтобы задержать вора на месте. Гарантию задержания сигнализация дает только тогда, когда воры не обращают внимания или не замечают сигнализацию".







