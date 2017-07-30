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За подрыв железной дороги парня приговорили к 13 годам тюрьмы

30.07.2017 07:30
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За подрыв железной дороги парня приговорили к 13 годам тюрьмы

К 13 годам тюремного заключения приговорили мужчину, подорвавшего железнодорожные пути вблизи пгт Великодолинское Одесской области.

«Апелляционным судом Одесской области отказано в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставлено в силе приговор Овидиопольского районного суда, которым мужчина признан виновным в диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК Украины)», – сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Таким образом, мужчина был осужден к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, осужденный гражданин хранил в доме тротиловые шашки, а в апреле 2015-го подорвал железнодорожные пути вблизи пгт Великодолинское.

Источник: journalist.today



Теги: Донбасс, тюрьма, железная дорога, подрыв
 
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