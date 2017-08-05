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У Харкові Mercedes врізався в автобусну зупинку, є жертви
05.08.2017 21:50
У Харкові внаслідок наїзду іномарки на зупинку громадського транспорту одна людина загинула, ще троє госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харкова.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:00 на вулиці Балакірєва, 4-А. За інформацією поліції, водій Mercedes-Benz з невідомих причин врізався у зупинку громадського транспорту.
Внаслідок ДТП 63-річний чоловік, який перебував на зупинці, загинув. Водія та пасажира автомобіля, а також ще одного чоловіка, який був на зупинці, госпіталізували до лікарні. Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.
Источник: espreso.tv
Теги: Донбасс, Харьков, жертвы, остановка
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