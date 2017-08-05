В Крыму строят телебашню для трансляции российских каналов

05.08.2017 21:31

В Джанкойском районе оккупированного Крыма, недалеко от границы с материковой частью Украины, начато возведение новой телебашни, сообщает QHA.

Проект договора о постройке опубликован на сайте госзакупок России.

Там указано, что радиотелевизионную станцию, которая получила название «Соленое Озеро», заказало предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», принадлежащее государству РФ.

В пункте «Основание для проведения работ» говорится: «Необходимость принятия срочных мер для реализации мероприятий по обеспечению населения Республики Крым полноценным вещанием российских каналов и возможностью свободного приема отечественных теле- и радиопрограмм в срок до конца декабря 2017 года».

Отметим, что высота металлической мачты башни составит 151 метр.

Крайним сроком исполнения московские заказчики указали в договоре 1 мая 2018 года.

Источник: blackseanews.net