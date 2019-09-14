На Крымском мосту в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек

14.09.2019 17:12

В железнодорожном тоннеле на подъезде к Керченскому мосту произошел обвал, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Керчь.ФМ, передает donpress.

По информации издания под завалами оказались двое человек, одному из которых удалось самостоятельно выбраться из-под завала.

Представители застройщика железнодорожного подхода к Крымскомму мосту подтвердили информацию про гибель рабочего.

«По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.