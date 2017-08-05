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В ЗАПОРОЖЬЕ МЕДИК ПРОДАВАЛА ИНВАЛИДНОСТЬ

05.08.2017 12:50
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В ЗАПОРОЖЬЕ МЕДИК ПРОДАВАЛА ИНВАЛИДНОСТЬ

В Запорожье задержана медик, которая за $2 тыс. предлагала оформить группу инвалидности. Об этом "Багнету" сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Украины.

"Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и следователи Запорожской городской прокуратуры №1 задокументировали коррупционную деятельность медика, которая за денежное вознаграждение решала вопрос о назначении лицам групп инвалидности. Заведующая отделением одной из местных больниц требовала за данную «услугу» $2 тыс. и 10 тыс. грн. Первая сумма предназначалась за оформление документов для МСЭК и выдачу соответствующего заключения о назначении группы инвалидности, а вторая — за ее содействие", — говорится в сообщении пресс-центра.

Отметим, что во время задержания злоумышленницы в служебном кабинете было изъято $1 тыс. и 10 тыс. грн.



Теги: Донбасс, медики, инвалиды, Нацполиция
 
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